Calciomercato, il Napoli vuole anticipare il colpo Mandava. C’è già l’accordo per giugno

Calciomercato, il Napoli vuole subito Mandava

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe un accordo con Reinildo Mandava a partire da giugno ma si vorrebbero anticipare i tempi del suo arrivo. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Dal campionato francese il ds Giuntoli proverà a prendere a gennaio un calciatore che ha prenotato per giugno. E’ Mandava Reinildo, il 27enne mancino del Mozambico, anche lui al Lille ed ancora oggi in contatto con Osimhen , come confessò di recente il suo agente Manuel Tomas. Il Napoli ha già un accordo con Reinildo a partire da giugno ed in forza della prospettiva di prendere il calciatore a parametro, potrebbe proporre al club transalpino la cessione a gennaio in cambio di non più di 5/6 milioni di euro. Il coach del Lille, Gourvennec, si sta già abituando all’idea di perderlo ed in 3 partite di campionato su 14 non lo ha proprio convocato. L’arrivo di Reinildo già a gennaio, permetterebbe a Spalletti di avere un altro titolare a sinistra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancelotti: “Per lo Scudetto c’è anche il Napoli, l’assenza di Osimhen sarà pesante”

Napoli-Lazio, Spalletti potrà contare su Insigne. Tre i dubbi di formazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: record di vittime in Corea del Sud, previste nuove misure