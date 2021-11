Napoli-Lazio, Spalletti potrà contare su Insigne. Tre i dubbi di formazione

Napoli-Lazio, Spalletti studia la formazione

Napoli-Lazio andrà in scena domani sera allo Stadio Maradona, con Spalletti che recupera Insigne e Fabian Ruiz che saranno quasi sicuramente titolari. In porta tornerà Ospina, con Meret che siederà di nuovo in panchina. In difesa Rrahmani e Koulibaly formeranno la coppia centrale, mentre sugli esterni ci saranno Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo con l’assenza di Anguissa, dubbio tra Demme e Lobotka per affiancare Fabian Ruiz con il primo che sembra favorito. Zielisnki completerà il terzetto in mediana. In attacco Lozano agirà a destra, con Insigne che si riprende il suo posto a sinistra. Al centro del reparto offensivo dubbio tra Mertens e Petagna, con il folletto belga che sembra però in vantaggio per una maglia da titolare.

