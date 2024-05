Corriere dello Sport – ADL e Manna hanno chiamato Gasperini: la situazione

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato la notizia: Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, hanno contattato di nuovo Gian Piero Gasperini. La società partenopea vuole accelerare i tempi, in modo da iniziare un processo di ricostruzione. I due si sono messi al telefono per chiamare il tecnico dell’Atalanta, prima in coppia e poi da soli. Tuttavia, per entrambi, la risposta è stata sempre la stessa: prima deve incontrare Percassi, il presidente dei nerazzurri, considerando che è sotto contratto fino al 2025.

