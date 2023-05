Mercato Napoli, spuntano quattro nomi per sostituire Kim

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, in particolare sul probabile sostituto di Kim Min-Jae.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è stato più volte accostato alla Premier League. In particolare il difensore sud coreano sarebbe vicino al Manchester United, che avrebbe intenzione di pagare al Napoli la clausola di circa 60 milioni. Il club azzurro starebbe dunque valutando qualcuno che possa sostituire Kim Min-Jae. Secondo quanto riportato da Il Mattino, al momento il club avrebbe valutato ben quattro giocatori.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli punta in difesa nuovi nomi per prendere un giocatore che andrà a sostituire Kim vicinissimo al Manchester United che pagherà la clausola rescissoria di circa 60 milioni tra il primo e il 15 luglio. Ecco che allora saranno 4 i nomi valutati con uno di questi che arriverà in azzurro: Danso del Lens, 24 anni; Scalvini dell’Atalanta, 19 anni; Mavropanos dello Stoccarda, 25 anni; Doekhi dell’Union Berlino, 24 anni.”

