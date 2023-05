Il Napoli ha pensato ad un piano per la permanenza di Osimhen

Il Napoli vorrebbe trattenere l’attaccante Victor Osimhen; Tuttomercatoweb ha riportato una strategia del club a riguardo.

L’edizione odierna di Tuttomercatoweb ha riportato una strategia del Napoli che avrebbe come obiettivo la permanenza nel club di Victor Osimhen.

“a inizio giugno, dunque a fine campionato, la società azzurra si vedrà con l’entourage del calciatore per provare a formalizzare la sua proposta qualora una cifra irrinunciabile come quella sopra citata non dovesse arrivare nella sede della Filmauro. L’idea di De Laurentiis: rinnovo di altre due stagioni (ora scade nel 2025), aumento dell’ingaggio (ora percepisce 4,5) ma soprattutto l’inserimento di una clausola rescissoria. L’idea del Napoli sarà in prima sede d’offerta di definirla a 150 milioni ma con la consapevolezza che sarà l’oggetto principale della trattativa. Un rinnovo potrebbe infatti essere propedeutico a posporre la cessione tra dodici mesi garantendo ai tifosi del Napoli di sognare ancora per almeno un anno col nigeriano davanti. Ma con la garanzia, nel caso, di poter partire a cifre accessibili anche per le danarose grandi d’Europa.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 18 Maggio 2023 a cura di Artemis