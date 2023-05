Napoli-Inter, Osimhen e Mario Rui alla ricerca di un posto da titolare

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla situazione di Victor Osimhen e Mario Rui in attesa del match tra il Napoli e l’Inter.

Mancano pochi giorni al match tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie in casa azzurra, in particolare sulla situazione di Mario Rui e Victor Osimhen. I due non sarebbero attualmente in forma al 100%, tuttavia starebbero facendo di tutto per essere schierati titolari in occasione della gara.

“Una brutta notizia alla ripresa degli allenamenti ieri al Konami Center per Luciano Spalletti. Assente Victor Osimhen rimasto a casa per uno stato influenzale. Nei giorni prossimi saranno considerate le condizioni del centravanti che ci tiene particolarmente ad esserci contro l’Inter, in pratica l’unica big cui non ha ancora segnato in questa stagione… In ripresa invece Mario Rui, il terzino mancino portoghese ieri ha ripreso a lavorare sul campo, anche se ancora in maniera differenziata rispetto ai compagni. L’esterno ci tiene a recuperare già per domenica e così concludere in campo un campionato che lo ha visto protagonista.”

