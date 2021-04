Serie A in stile Premier, la proposta di ADL che ha fatto infuriare Gravina

Serie A come la Premier, la proposta di ADL

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Aurelio De Laurentiis aveva proposto un cambio radicale della Serie A. Ecco quanto riportato:

“Certo con molti club il rischio di una tensione è serio. De Laurentiis, ignaro del fatto che il progetto Superlega fosse in dirittura di arrivo, in una commissione in Lega del 12 aprile aperta a tutte le squadre aveva avanzato l’ipotesi di una Serie A slegata dalla Figc, con arbitri propri e un’organizzazione simile alla Premier League. Abbastanza per fare infuriare Gravina”.

