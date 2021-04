Napoli ancora senza sponsor, l’idea di autoproduzione è sempre più concreta

Napoli, ipotesi di autoproduzione del materiale tecnico

Come riportato da Il Mattino il Napoli non ha ancora uno sponsor per la prossima stagione, una delle ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime ore è quella di autoprodursi il materiale tecnico. Ecco quanto riportato:

“A fine anno l’accordo di sponsorizzazione tra il Napoli e il Gruppo BasicNet arriverà a conclusione e dunque si ferma la partnership con Kappa che è iniziata nel 2015 e che ha portato nelle casse del Napoli un contratto da 8 milioni a stagione. “Aurelio De Laurentiis si sia messo in testa un’altra idea piuttosto innovativa: quella di autoprodurre la maglia da gioco del Napoli per la prossima stagione.”

