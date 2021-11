Acerbi: “Napoli? Avvantaggiato 48 ore di riposo in più, ma niente alibi ce la giochiamo”

Acerbi sulla sfida di domenica contro il Napoli

Napoli calcio – Francesco Acerbi ha rilasciato una breve dichiarazione a Lazio Style dopo Lokomotiv Mosca-Lazio, parlando anche della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Venire in Russia su questo campo non è facile. Abbiamo trovato una squadra tignosa, sono partiti fortissimo. Anche noi siamo partiti bene ma non come loro, dal basso non uscivamo bene, alcune volte ci siamo riusciti e siamo andati in porta. Nel secondo tempo si sono abbassati e noi siamo rimasti in partita, tranquilli e con l’approccio giusto. Negli spazi con le qualità che abbiamo siamo molto pericolosi e poi sono venute fuori le occasioni e i gol. Siamo una squadra alta, se sbagliamo le pressioni poi restiamo scoperti. Abbiamo un metodo di lavoro efficace, stiamo facendo bene ma dobbiamo migliorare sulla continuità. Cercheremo di mantenere sempre la porta inviolata. Come si prepara Napoli? Riposo e alimentazione sana. Loro hanno 48 ore in più di riposo e giocano in casa ma non dobbiamo avere nessun alibi. Se pensi a queste cose vai lì e perdi 4-0. Se giochi con la voglia di fare risultato te la puoi giocare anche con loro”

