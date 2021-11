Leicester vince e il Napoli rischia, battere gli inglesi potrebbe non bastare

Il Leicester batte il Legia, Napoli in difficoltà, battere gli inglesi potrebbe non bastare. Lo spiega La Gazzetta dello Sport.

Il Leicester ha battuto il Legia e il Napoli per qualificarsi deve battere gli inglesi. Tuttavia potrebbe non bastare per arrivare primi e garantirsi l’accesso diretto ai sedicesimi di Europa League. Se lo Spartak vincesse a Varsavia, Napoli e russi arriverebbero pari a 10 punti per via degli scontri diretti.

