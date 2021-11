Il Mondiale blocca la Serie A, possibile l’anticipo del campionato

Il Mondiale in Qatar bloccherà la Serie A, possibile anticipo del campionato 2022-2023 nel week-end del 13 e 14 agosto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima giornata di campionato del 2022-2023 potrebbe essere anticipata nel week-end del 13 e 14 agosto, a causa del Mondiale in Qatar che bloccherà la Serie A e tutti gli altri campionati. La data d’inizio della Coppa del Mondo sarà dal fine settimana del 21 novembre, alla finale, fissata per il 18 dicembre. Successivamente ci sarà da decidere il periodo della ripresa, che potrebbe coincidere con il boxing day, aggiungendo un altro turno a fine anno e inizio 2023. Si pensa addirittura direttamente il 4 gennaio con una lunghissima pausa da 52 giorni. Ciò che sembra essere sicuro è che, sicuramente, la fine del campionato non sarà a maggio come di consueto, ma il blocco Mondiale farà in modo di far slittare la fine a giugno, forse nel fine settimana del 10-11.

