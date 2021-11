UFFICIALE – Nessuna sanzione per il Verona dopo i cori contro il Napoli

L’Hellas Verona non dovrà pagare alcuna sanzione per i cori razzisti contro il Napoli avvenuti lo scorso 7 novembre.

Il 7 novembre scorso si è disputata la sfida di campionato tra Napoli ed Hellas Verona, durante la quale alcuni tifosi gialloblù intonarono dei cori razzisti contro la squadra e la città di Napoli. Il giudice sportivo condannò la Società veneta al pagamento di un’ammenda di 10.000 euro; l’Hellas però ha presentato ricorso ed oggi arriva la notizia che quest’ultimo è stato accolto.

Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale:

“La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Verona, in merito a una sanzione di 10.000 euro per cori di discriminazione territoriale contro Napoli. Il club, assistito per l’occasione dall’avvocato Stefano Fanini, non dovrà quindi pagare la suddetta sanzione.”

