Koulibaly: “Vorrei dedicare lo scudetto del Napoli a Maradona”

Kalidou Koulibaly fa alcune dichiarazioni su Diego Armando Maradona ai microfoni di DAZN.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly parla di Diego Armando Maradona ai microfoni di DAZN. il difensore senegalese ricorda il Pibe de Oro con particolare affetto ed afferma che avrebbe un grande desiderio.

“Se dovessi dare un titolo a questa stagione del Napoli esso sarebbe In memoria di Maradona. Mi piacerebbe molto dedicargli questa stagione con lo Scudetto sul petto: sarebbe bello per tutti. Pensare che una leggenda come lui abbia parlato molto bene di me mi rende fiero. L’ho anche visto in occasione di una partita contro il Real Madrid e di questo sono contento. Per noi azzurri è stato un privilegio.”

