Arbitri & Arbitri – Daniele Orsato è l’arbitro di Napoli-Lazio

Arbitri & Arbitri – Daniele Orsato sarà l’arbitro di Napoli-Lazio, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato.

Prima sconfitta stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, che domina ancora la classifica a pari merito con il Milan e a più 4 punti dall’Inter. La corsa scudetto è riaperta, ma gli eventi non giovano ai partenopei che in poche ore vengono espropriati dei loro punti di forza. L’infortunio di Victor Osimhen mette in seria difficoltà il tecnico, costretto a rinunciare anche a Lorenzo Insigne. In più, come se non bastasse, arriva anche lo stop di André Anguissa che sommato a quello dei positivi al Covid-19, dimezza l’intera rosa azzurra. Domenica è il turno della Lazio, al Maradona, lo stesso campo che legava l’attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri e il Napoli.

Il Napoli scenderà in campo al Maradona domenica alle ore 20:45, per disputare il match contro la Lazio di Maurizio Sarri. La quattordicesima giornata di campionato, in vista di Napoli-Lazio, è stata affidata alla direzione di Daniele Orsato, appartenente alla sezione AIA di Schio. I due assistenti saranno Luca Mondin e Sergio Ranghetti. Il quarto uomo sarà Francesco Cosso. Al VAR Aleandro Di Paolo, affiancato da Mauro Vivenzi.

Daniele Orsato nasce il 23 novembre del 1975 a Montecchio Maggiore. Debutta nella carriera arbitrale dopo una breve esperienza come allenatore delle squadre locali dei pulcini e all’età di 17 anni si cimenta nella carriera di giudice di gara presso la sezione AIA di Schio, a cui tuttora appartiene. Nel 2002 viene promosso nella CAN C per decisione del dirigente arbitrale Claudio Pieri. Il 3 luglio del 2010 , con la scissione della CAN A-B in CAN A e CAN B, viene inserito nell’organico della CAN A. Il 20 ottobre 2011 esordisce nella fase a gironi dell’Europa League, dirigendo il match Bruges e Birmingham. Nel maggio del 2014 viene designato per la seconda volta di fila ad arbitrare la finale di Coppa Italia all’Olimpico, il 3 maggio per la sfida tra Fiorentina e Napoli. Il 5 novembre del 2014 arriva il primo impegno in Champions League, dove dirige Maribor-Chelsea. Nella stessa competizione arriva anche un secondo impegno il 10 dicembre nella gara tra Athletic Bilbao – Bate Borisov. Il 20 maggio 2015 viene designato per la terza volta di fila per la finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico, tra Juventus e Lazio. Il 23 agosto del 2020 dirige la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. E’ per lui una grande occasione poiché trattasi dell’ottavo italiano a dirigere una finale della massima competizione continentale. Il 21 aprile 2021 viene selezionato dalla UEFA per il campionato d’Europa 2020, primo impegno per le nazionali al quale partecipa come arbitro effettivo. Durante gli europei dirige inizialmente due gare della fase a gironi, Inghilterra-Croazia del 13 giugno e Spagna-Polonia del 19 giugno. Viene designato, successivamente, per gli ottavi di finale Svezia-Ucraina il 29 giugno.

I precedenti del Napoli con Daniele Orsato

Orsato ha incontrato i partenopei per 34 volte e i bilancio con gli azzurri non ha un riscontro totalmente positivo: si contano ben 14 sconfitte, 10 vittorie e 10 pareggi nelle ultime direzioni affidate a lui.

I precedenti della Lazio con Daniele Orsato

Orsato ha diretto i match dei biancocelesti in 42 occasioni. Il bilancio di queste è positivo: in 17 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione in occasione della sfida contro il Milan, dove la Lazio ne uscì vittoriosa.

