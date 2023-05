Giuntoli, incontro con De Laurentiis per decidere il suo futuro

Secondo la Gazzetta dello Sport, ben presto ci dovrebbe essere un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrebbero incontrarsi a breve. Il motivo ha a che fare con il futuro di quest’ultimo, che secondo le voci che circolano nell’ultimo periodo sarebbe vicino alla Juventus.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le parole seguenti:

“L’incontro fra il presidente e direttore sportivo Giuntoli sarà in programma nella prossima settimana. Qui la volontà di andar via è stata esplicitata dal dirigente e si tratta di trovare un accordo. Ma anche in questo caso, fra clausole e penali, guai a dare qualcosa per scontato con De Laurentiis, che comunque ha un contratto con Giuntoli che scadrà nel giugno del 2024. L’impressione è che dopo otto anni di efficace collaborazione il rapporto si possa concludere senza strappi e stracci.”

