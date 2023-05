Napoli, lo Stadio Maradona si rifà il look. Via la pista d’atletica e aumento della capienza

Napoli, lavori allo Stadio Maradona

Il Napoli potrebbe finalmente aver uno Stadio Maradona del tutto rinnovato, dopo l’incontro tra il sindaco Manfredi e De Laurentiis che pare abbiano messo le basi per il futuro dell’impianto id Fuorigrotta. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, in caso di assegnazione degli Europei 2032 all’Italia, ci potrebbero essere vari interventi alla struttura. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Ci sono nuove speranze per l’assegnazione all’Italia degli Europei di calcio 2032. Per questo motivo si lavora anche sullo stadio Maradona. Ma Manfredi e De Laurentiis interverranno a prescindere e si pensa ad uno stadio aperto 7 giorni su 7 moderno e con spazi interni dove allocare altri attrattori come il museo del calcio Napoli, punti ristoro, e tutto il mondo dell’entertainment. Trovato l’accordo tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis per quelli che saranno i nuovi lavori per la trasformazione dello Stadio Maradona: eliminazione della pista di atletica per conformare, sarà uno stadio solo per gare di calcio e con gli spalti avvicinati al terreno di gioco per allargare la capienza”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

