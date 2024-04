Il Mattino – ADL tra Pioli, Gasperini e Italiano: resiste il profilo Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima mossa di ADL. Il casting allenatori è ricominciato e nel mirino della società ci sono Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. I tre allenatori, attualmente impegnati in Europa League e Conference League, potrebbero rappresentare il futuro del Napoli.

A meno di colpi di scena, resta sullo sfondo il nome di Antonio Conte, fortemente corteggiato da Aurelio De Laurentiis già nello scorso ottobre. Il patron gli fece un’offerta che non lo convinse appieno, dunque rifiutò di prendere in mano il progetto già avviato. Tuttavia, oggi, il presidente non baderebbe a spese, pur di averlo al comando della sua panchina. Intanto, per quanto riguarda Francesco Calzona, non è da escludere a priori la sua permanenza, anche se il tecnico preferirebbe avere il ruolo di capo-allenatore e non di membro dello staff.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, c’è il si di Jonathan David al trasferimento in azzurro

Retroscena Sudakov, trattativa con il Napoli sfumata per un soffio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi