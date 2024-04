Napoli, c’è il si di Jonathan David al trasferimento in azzurro

Napoli, Jonathan David è più vicino

Il Napoli ha scelto di puntare su Jonathan David per sostituire Victor Osimhen, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’attuale attaccante del Lille ha dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore, che si è tenuto la scorsa settimana. Il direttore sportivo ha ottenuto il permesso dalla Juventus di cominciare anzitempo la collaborazione col Napoli. Così, nel confronto sono state gettate le basi di un’operazione che non dovrebbe trovare intoppi, se venisse avviata. David ha già dato la disponibilità al trasferimento, indipendentemente da come gli azzurri chiuderanno quest’annata turbolenta, e quindi da quale coppa europea disputeranno la prossima stagione. Attualmente l’attaccante percepisce circa un milione d’ingaggio più bonus. Il Napoli è disposto a triplicare l’importo facendogli sottoscrivere un quinquennale (oltre 3 milioni di euro), mantenendo una parte variabile legata sia ai traguardi collettivi sia al rendimento individuale. Una formula che a Castel Volturno è adottata quasi in automatico per chi occupa ruoli offensivi e David l’ha accettata con favore. Resteranno, ovviamente, da discutere le altre questioni contrattuali, come l’inserimento di una clausola rescissoria e i diritti d’immagine. Ma questi aspetti potranno essere approfonditi più avanti”.

