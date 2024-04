Retroscena Sudakov, trattativa con il Napoli sfumata per un soffio

Durante lo scorso gennaio la trattativa tra Napoli e Georgiy Sudakov sarebbe saltata soltanto per 10mila euro.

Il CEO dello Shakhtar Donetsk Sergei Palkin ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’Evening Standard in cui ha parlato della trattativa sfumata tra il Napoli e Greorgjy Sudakov.

Di seguito le sue parole:

“In questa sessione estiva avrà una possibilità di trasferirsi in alcuni grandi club. Abbiamo avuto alcuni contatti con essi ed alcuni non stanno negoziando direttamente con noi, ma stanno facendo valutazioni in vista del periodo estivo. Sudakov si trasferirà sicuramente in un top club europeo quest’estate. A gennaio ho detto al Napoli che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, ed hanno offerto 40 milioni di euro. Dissi loro di chiudere l’accordo o avrebbero perso questa possibilità unica. Ora 50 milioni sono pochi. Non avrebbero alcuna possibilità di chiuderlo a quella cifra perché ci sono molti altri club che lo cercano. Il maggior interesse verrà dai club inglesi. Per me diventerà uno dei migliori centrocampisti d’Europa e del mondo e non vogliamo che i club cerchino sconti perché siamo in guerra. Un esempio è stato per Mudryk. Siamo abbastanza forti.”

