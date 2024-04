Indiscrezione di mercato – Manna ha già incontrato l’ag. di David: trattativa al via, cifre e dettagli

Indiscrezione di mercato, Manna ha già incontrato l’ag. di David, trattativa avviata

Indiscrezione di mercato lanciata dal portale Tuttomercatoweb.com: Giovanni Manna nuovo ds del Napoli ha incontrato la settimana scorsa, a Milano, l’entourage di Jonathan David, attaccante del Lille.

Durante l’incontro, si è proposta l’offerta al centravanti canadese di diventare un punto cardine della squadra, ripercorrendo quanto fatto da Victor Osimhen, arrivato proprio dal Lille.

David ha aperto al trasferimento in Italia, dando così il via alla trattativa. Il classe 2000 ha chiesto un contratto di cinque anni, da 3 milioni di euro più bonus, cifra che porterebbe a un importante ridimensionamento dagli oltre 10 che percepisce Osimhen. Ora sono da limare i dettagli tra i due club, con il Lille che valuta il cartellino circa 50 milioni di euro. Gli azzurri non vorrebbero superare i 35 più bonus, e considerati i rapporti tra le due dirigenze, non è difficile che la distanza venga colmata.

