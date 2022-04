QUESTIONE DI MODULI – Atalanta-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli è atteso allo Gewiss Stadium il prossimo 3 aprile per disputare il match contro l’Atalanta.

Domenica prossima riparte il campionato per il Napoli che dopo una settimana di stop è chiamato a Bergamo per affrontare l’Atalanta. L’ultima gara disputata degli azzurri risale al 19 marzo scorso, quando la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a vincere contro l’Udinese ribaltando il risultato nella ripresa. Il Napoli occupa ancora la seconda posizione nella classifica di Serie A, mancano solo tre punti per raggiungere il primo posto occupato dal Milan. Con una vittoria ed un eventuale sconfitta dei rossoneri gli azzurri possono ambire a ciò.

Per quanto riguarda l’Atalanta capitanata da Gianpiero Gasperini, i nerazzurri sono al sesto posto della classifica di campionato a quota 51, proprio come la Roma. Anche in questo caso una vittoria sarebbe importante per superare eventualmente la compagine di José Mourinho ed al contempo non farsi raggiungere dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Il Napoli di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. Sicuramente infatti non ci saranno Victor Osimhen ed Amir Rrahmani, entrambi squalificati. Come se non bastasse la difesa dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo; infortunatI anche Andrea Petagna ed il giovane portiere Alex Meret. La situazione non finisce qui: Spalletti sta ancora valutando se rischiare o meno Zambo Anguissa, anche lui reduce da un infortunio. In compenso però Luciano Spalletti ha riabbracciato Lorenzo Insigne e Matteo Politano, tornati in città dopo l’impegno con la Nazionale italiana.

A detta di ciò ecco la probabile formazione azzurra di domenica: NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

L’Atalanta di Gianpiero Gasperini

Per quanto riguarda la squadra di casa, anche Gianpiero Gasperini ha da poco recuperato due giocatori per nulla da sottovalutare. Boga e Malinovskyi hanno infatti recuperato dai rispettivi infortuni. Tuttavia il mister dovrà fare a meno di Muriel, ancora in Sudamerica. Un’altra assenza sicuramente non da poco sarà quella di Rafael Toloi, che non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato durante il match contro il Bayer Leverkusen.

A seguire la probabile formazione dell’Atalanta: ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga.

Tattica Atalanta-Napoli

Per il Napoli la sfida contro l’Atalanta non è mai stata una passeggiata e di certo domenica prossima non sarà un eccezione. Il punto di forza dei bergamaschi è certamente il duello fisico. Non mancheranno nemmeno insidie in attacco soprattutto da parte di Malinoxskyi e Boga, appena tornati. Tuttavia anche i partenopei possono fare affidamento su alcune certezze: tra queste c’è il capitano, che farà di tutto per chiudere in bellezza la sua ultima stagione in azzurro. In più sarà la prima gara di Dries Mertens dopo la nascita del figlio: sicuramente l’attaccante belga avrà un agran voglia di mettere la palla in rete e dedicargli un goal. I colpi di scena ci saranno quasi senza dubbio.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli, la lista degli azzurri assenti potrebbe arrivare a nove

Piotr Zielinski ha deluso i tifosi: girone di ritorno da dimenticare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi