Corriere del Mezzogiorno – Piotr Zielinski ha deluso i tifosi: girone di ritorno da dimenticare.

Piotr Zielinski fa storcere il naso ai tifosi azzurri. Il numero 20 del Napoli ha sfoggiato in campo prestazioni decisamente deludenti. Le parole del quotidiano:

“Una maledizione questa delle Nazionali per il Napoli che ne esce con le ossa rotte e per lo stesso giocatore polacco che quest’anno ha saltato diverse partite per il Covid e per altri infortuni, Spalletti si augura che la gioia per la qualificazione mondiale possa fare da sprone al talento che in campionato si è fermato al gol contro il Milan a San Siro il 19 dicembre. E in Europa League all’andata contro il Barcellona il 17 febbraio. Poi, tanti momenti di buio, con alcune gare non sufficienti e che hanno fatto storcere il naso soprattutto ai tifosi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jorginho: “Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere”

Dalla Spagna: assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi