Atalanta-Napoli, la lista degli azzurri assenti potrebbe arrivare a nove

Per la sfida tra Atalanta e Napoli, Luciano Spalletti potrebbe essere costretto a fare i conti con ben nove giocatori assenti.

Si avvicina il giorno della sfida tra Atalanta e Napoli. Mancano solo quattro giorni al grande match e la situazione assenti in casa Napoli non è proprio delle migliori. Sicuramente non potranno esserci in campo Victor Osimhen e Amir Rrahmani in quanto squalificati. Altri azzurri invece sono reduci di differenti infortuni.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

“Quando Atalanta-Napoli s’avvicina, e sta per diventare un’ora e mezza di arrogante tensione, Luciano Spalletti deve allungare il proprio sguardo in infermeria, contare gli assenti sicuri (Rrahmani e Osimhen squalificati, Di Lorenzo, Meret, Petagna infortunati) farsi una passeggiata nel girone degli incerti (Anguissa, Ounas e almeno per ieri il neo-influenzato Fabian Ruiz, che non si è allenato), aspettare che torni Zielinski (uscito zoppicante dalla sfida in Nazionale) e poi riordinare le proprie idee: gliene mancano cinque con certezza ma l’elenco potrebbe fatalmente allungarsi fino a nove.”

