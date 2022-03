Atalanta-Napoli, per Gasperini due importanti recuperi

L’atalanta di Gasperini recupera due giocatori in vista della sfida con il Napoli.

In attesa della sfida di domenica arrivano buone notizie per Gianpiero Gasperini: il tecnico non dovrà fare a meno di due giocatori molto rilevanti. Parliamo di Boga e Miranchuk, che come riporta la Gazzetta dello Sport, domenica saranno presenti.

Dal quotidiano si legge:

“Per domenica Gasperini recupera sia Boga che Miranchuk, che gli offrono ulteriori opzioni, anche tattiche, in più. Da verificare come rientrerà dopo il viaggio transoceanico Muriel: non stanco, visto che non ha giocato (tribuna) la seconda gara della Colombia per scelta tecnica, ma non è escluso che Gasp lo spenda come arma a partita in corso. Potrebbe essere una dea con Koopmeiners (più probabile di Pasalic o Pessina) incursore centrale di Malinovskyi e Boga larghi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli, la lista degli azzurri assenti potrebbe arrivare a nove

Piotr Zielinski ha deluso i tifosi: girone di ritorno da dimenticare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi