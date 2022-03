Napoli, l’obiettivo di mercato Kvaratskhelia mostra la maglia della Juventus

Khvicha Kvaratskhelia, obiettivo di mercato del Napoli, ha mostrato sui social la maglia della Juventus.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è anche Khvicha Kvaratskhelia: giocatore di origine georgiana, 21enne, attualmente in campo con il Dinamo Batumi. Cristiano Giuntoli avrebbe una vera e propria preferenza per il giocatore, lo avrebbe infatti messo in cima alla lista per sostituire il capitano Lorenzo Insigne.

Nelle ultime ore è però spuntato un video che non ha lasciato indifferenti i tifosi azzurri: il giovane esterno ha mostrato sui propri canali social la maglia della Juventus. Tuttavia si tratta di un video molto vecchio, dove il giocatore si fa vedere con addosso diverse maglie. Per questo motivo si tratta certamente di un video che non influenzerà l’interesse da parte del Napoli.

