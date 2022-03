Napoli-Fabian, a breve probabile incontro con gli agenti per il tema rinnovo

Gli agenti di Fabian Ruiz potrebbero a breve avere un incontro con il Napoli per discutere di un eventuale rinnovo.

Il futuro di Fabian Ruiz sarà ancora a Napoli? Attualmente non si hanno notizie certe in merito. Tuttavia l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha parlato di un incontro tra gli agenti dello spagnolo e la Società partenopea per discutere proprio di tale argomento.

Fino ad ora tutto faceva pensare che alla scadenza del contratto, prevista il prossimo anno, il calciatore avrebbe lasciato il club. Questo incontro non significa per forza che si debba raggiungere un accordo, ciò non toglie che possa accendere un barlume di speranza.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Gli agenti di Fabian hanno preso appuntamento con Giuntoli tra una ventina di giorni. Il club azzurro ha chiesto ai procuratori di pazientare ancora prima di sedersi per discutere dei rinnovi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’obiettivo di mercato Kvaratskhelia mostra la maglia della Juventus

Atalanta-Napoli, per Gasperini due importanti recuperi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi