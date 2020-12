Pedullà tuona: “A Napoli un 10% inquina la piazza, c’è malafede!”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla dei rapporti tra la stampa ed il Napoli.

Secondo Pedullà c’è una minima percentuale della stampa campana che inquina la piazza smantellando il Napoli, ed il lavoro di Gattuso, anche se sbaglia un tempo, ne ha parlato a “Ne parliamo il lunedì”:

“Qualcuno diceva che il Rijeka era una squadra da scapoli ed ammogliati, il Napoli ha avuto qualche difficoltà all’andata ma ha vinto. La famosa suqadra di Serie C ha fermato la Real Sociedad ed anche l’AZ. Non c’è equilibrio nei giudizi, per un tempo sbagliato contro la Sampdoria c’è chi vuole smantellare tutto. In questi casi c’è malafede, un 10% che rovina ed inquina la piazza”.

