Napoli, calciomercato: Milik e Llorente via a gennaio, Ghoulam e Malcuit restano in azzurro

Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit resteranno a Napoli almeno fino alla prossima stagione, a riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco quanto si legge nel quotidiano:

“Milik è in partenza, lui con Llorente, mentre nessun altro dovrebbe avere la valigia pronta, non Malcuit (per il quale dalla Francia sono arrivate richieste, ma in prestito), né Ghoulam (che rimane l’unica alternativa, in questo momento in cui Hysaj deve ricominciare ad allenarsi dopo lo stop impostogli dal Covid, per Mario Rui)”

