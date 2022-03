Corriere del Mezzogiorno – Ansia Zielinski, oggi visite a Napoli dopo l’infortunio in Nazionale.

Ansia per Piotr Zielinski in seguito all’infortunio procuratosi in Nazionale. A fine partita è stato sostituito per un problema muscolare alla coscia sinistra. Si spera non sia nulla di grave e che possa essere regolarmente convocato per la sfida di Bergamo. Nelle prossime ore arriveranno notizie più dettagliate in merito alle sue condizioni fisiche, quando lo staff medico azzurro se ne accerterà personalmente.

