Dalla Spagna: assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz

Il Real Madrid prepara l’assalto per Fabian Ruiz

Secondo El Chiringuito, il Real Madrid di Florentino Perez non molla Fabian Ruiz e prepara un assalto al centrocampista del Napoli. I Blancos sono disposti ad offrire al Napoli una o più contropartite nell’affare: Luca Jovic e Dani Ceballos, due giocatori che non trovano spazio nella rosa di Carlo Ancelotti. Fabian ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma la valutazione del club azzurro resta altissima e il presidente De Laurentiis non abbasserà facilmente le pretese economiche.