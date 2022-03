Cattive notizie da Castel Volturno: si ferma Fabian Ruiz. Il report

Cattive notizie da Castel Volturno, si ferma Fabian Ruiz

Napoli Calcio – Cattive notizie da Castel Volturno, si ferma Fabian Ruiz, ennesimo imprevisto per Luciano Spalletti in vista della delicatissima sfida contro l’ Atalanta.

Ecco quanto comunicato dal club azzurro attraverso il report ufficiale:

Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo.

