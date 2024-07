Corriere dello Sport – Pronti 90mln per Osimhen: questa l’offerta del Psg

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’offerta del Psg per Victor Osimhen. Il club parigino ha offerto 90 milioni per il bomber del Napoli:

Per Kvaratskhelia, Al-Khelaifi, si è spinto a offrire 110 milioni, mentre per Osimhen la cifra non supera i 90. Nel contratto del nigeriano, in scadenza nel 2026, a differenza del Georgiano, c’è una clausola da 130 milioni, per la quale ADL è disposto a trattare, ma senza abbassarne troppo il valore.

Nonostante tutto, c’è ancora attesa, si aspetta un’offerta dalla Premier League, meta gradita da Osimhen. Per il momento, il centravanti, ieri si è allenato regolarmente con la squadra, allenando la parte fisica, quella tecnico-tattica e anche una chiacchierata in campo con Conte.

