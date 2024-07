Canale 8 – Ag. Mario Rui: “Conte valuta tutti, ma lui vorrebbe tornare in Portogallo”

L’agente Mario Giuffredi, in diretta a ‘Ne Parliamo da Dimaro’, è intervenuto per parlare del futuro del suo assistito, Mario Rui:

“Mario Rui ha espresso un pensiero: dopo 7 anni vorrebbe tornare in Portogallo. Ma oggi c’è un ritiro con un allenatore nuovo che vuole capire e valutare quello che è il valore dei giocatori e la possibilità di farli entrare nel suo calcio, perché quando li alleni è tutta un’altra cosa. Vediamo quale sarà il pensiero del mister su Mario Rui dopo questo ritiro. Il pensiero del calciatore è quello, non perché non voglia più stare a Napoli ma dopo 7 anni sente anche il bisogno di tornare in patria“.

