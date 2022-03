La Gazzetta dello Sport – Emergenza a centrocampo: Fabian Ruiz si ferma, Zielinski in bilico.

Emergenza a centrocampo per il Napoli di Luciano Spalletti. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano:

“Fabian Ruiz non ha svolto la sessione di allenamento di ieri per sindrome influenzale. È lo spagnolo il dubbio più grosso, oltre a Zielinski che stamane sarà visitato dallo staff medico per capire di che entità sia il problema alla coscia sinistra che lo ha portato a uscire anzitempo dal playoff vinto dalla sua Polonia”.

