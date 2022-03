Corriere dello Sport – Zanoli in vantaggio su Malcuit, le idee di Spalletti per sostituire Di Lorenzo.

Due tra Zanoli e Malcuit per sostituire Di Lorenzo. Le idee di Spalletti:

“Altrimenti, c’è – leggendo tra le righe e nel passato – l’eventuale via di fuga della difesa a tre (Tuanzebe-Koulibaly-Juan Jesus), l’escamotage tattico per andare incontro all’Atalanta affrontandola sul proprio terreno e però anche contro le sue abitudini, sperimentate all’andata, e pure un anno fa, in un’emergenza che sembra scatenarsi proprio quando dall’altra parte c’è una squadra che sa attaccare a campo aperto”.

