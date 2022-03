La Gazzetta dello Sport – Caso infortuni: ancora tre assenze pesanti, ma Politano torna in gruppo.

La situazione al Konami Training Center non è ancora certa. Difatti, solamente nella seduta di oggi, Luciano Spalletti potrà verificare con certezza quanti e quali uomini avrà a disposizione domenica a Bergamo. Petagna, Meret e Ounas sono ancora lontani dal recupero e ne avranno per qualche altra settimana. Mentre Politano, nella giornata di ieri, ha svolto tutta la seduta di allenamento in gruppo e sarà a disposizione del tecnico. Altra tegola è il rientro di Lozano, che tornerà a Napoli solo pochi giorni prima.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jorginho: “Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere”

Dalla Spagna: assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi