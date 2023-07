La Gazzetta dello Sport – Da Milano sicuri: “Lozano lascerà il Napoli. Piace Karlsson per sostituirlo”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione riguardo le uscite in casa Napoli. Uno tra Politano e Lozano, con molta probabilità, lascerà la squadra. Oggi riprende ufficialmente la stagione degli azzurri, col primo raduno a Castel Volturno, quindi sale a galla la necessità di intervenire tempestivamente, per garantire quanto prima a Garcia, una squadra completa. Il principale indiziato da sacrificare è il messicano, il quale ha l’ingaggio più alto, insieme ad Osimhen da 4,5 milioni di euro.

Il primo profilo, per sostituirlo, sembrerebbe essere quello di Karlsson. Quest’ultimo potrebbe fare molto comodo a Garcia, perché in campo è in grado di partire largo a sinistra, in modo da coinvolgere sul lato destro, riuscendo a concludere anche dalla distanza.

