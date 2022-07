La Gazzetta dello Sport – Napoli, Dybala sì con l’addio di Koulibaly: il piano di ADL.

Il sono Paulo Dybala prosegue anche per il Napoli, che è tra le pretendenti italiane che vorrebbero affondare il colpo per la ‘Joya’ a zero. Tra oggi e domani l’ex bianconero farà ritorno in Italia, accompagnato dal suo angent Jorge Antun, con il quale farà il punto della situazione.

“Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata”.

