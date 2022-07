La Gazzetta dello Sport – Koulibaly pronto all’addio e la Juve rilancia: pronti i 40 milioni.

Kalidou Koulibaly sembrerebbe essere pronto a dire addio al Napoli. Le pretendenti per l’azzurro sono svariate, ma De Laurentiis sta provando in extremis a convincere il giocatore a rimanere in azzurro. Il Chelsea, secondo il quotidiano, sarebbe disposto ad offrigli 9 milioni a stagione, ma c”è da capire per quanti anni. La Juventus, invece, prepara il colpo finale offrendo 6 milioni per 5 stagioni:

“Ma questa aspettativa non fa i conti con gli intendimenti del giocatore – si legge ancora sulla Rosea – ormai deciso a provare nuove esperienze. A 31 anni si sente pronto per mettersi in gioco altrove, a prescindere dall’aspetto economico. È altrettanto chiaro che per Kalidou sono allertati i maggiori club europei. Le danze sono cominciate a Barcellona, ma di recente hanno coinvolto anche il Chelsea e lo stesso Bayern: guarda caso le società che si stanno contendendo le prestazioni di De Ligt”.

Quali sono le cifre che propongono da Torino? Il quotidiano rosa entra nel dettaglio: “Da quota 6 milioni netti, il passo è breve per arrivare a 7 milioni più bonus. Anche in questo caso si parte da un triennale, ma non sono da escludere offerte con ulteriori incentivi (anche temporali). E lo stesso discorso vale per l’indennizzo: inizialmente è stata prospettata una quotazione da 30 milioni di euro, ma è facile che si arrivi ai 40 milioni chiesti inizialmente dal patron campano“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, per la difesa spunta il nome di Becao

Corsa Scudetto, Adani non ha dubbi, Juve favorita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Palio Siena: estratte Onda, Selva e Chiocciola per il 16 agosto