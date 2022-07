Ostigard-Napoli, c’è l’accordo: ecco cosa manca per chiudere

Corriere del Mezzogiorno – Ostigard-Napoli, c’è l’accordo con il giocatore: ecco cosa manca per chiudere.

Leo Ostigard vuole il Napoli e la società è pronta a rilanciare con il Brighton per affondare il colpo. Spalletti è alla ricerca di un quarto centrale che possa sostituire Tuanzebe, rientrato al Manchester United:

“Il centrale norvegese ha rifiutato il Torino, il Napoli ha l’accordo con il giocatore per un ingaggio di circa 900 mila euro a stagione, non c’è ancora quello con il Brighton. Giuntoli propone il prestito con obbligo di riscatto come formula e un investimento di circa 5 milioni di euro, magari concedendo una percentuale di futura rivendita al club inglese”.

