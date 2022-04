Napoli, rientro in gruppo per Zielinski e Fabian. Ospina è tornato in città

Napoli, rientrano Fabian e Zielinski

La Scc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento mattutino svolto dagli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco quanto riportato:

“Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Fabian, Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas hanno svolto l’intera seduta in gruppo così come Ospina rientrato quest’oggi dall’impegno con la Nazionale”.

