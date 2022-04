Calciomercato, il Napoli ha opzionato Kvaratskhelia. Sarà lui l’erede di Insigne

Kvaratskhelia opzionato dal Napoli

Il Napoli ha opzionato Khvicha Kvaratskhelia, che nelle idee del club azzurro dovrebbe sostituire Lorenzo Insigne. Secondo a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il talento georgiano è il prescelto per occupare quella porzione di campo quando il capitano azzurro saluterà per raggiungere Toronto. C’è molta fiducia per una rapida chiusura dell’affare, che potrebbe portare il talento ex Rubin Kazan in maglia azzurra.

