Grassani: “Ci opporremo ad eventuali multe, rispettati tutti i protocolli”

Grassani torna sulla questione deferimento

L’avv. Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha parlato dei recenti provvedimenti adottati in merito alla gara tra gli azzurri e la Juventus dello scorso gennaio. Ecco quanto dichiarato:

“Non voglio interferire con l’attività della Procura Federale e rispetto anche se non condivido le determinazioni assunte nel filone d’indagine attuale. Questo tipo di intervento in casa d’altri non voglio farlo, la Procura ha parlato con il deferimento. Come difensore della SSC Napoli, del presidente De Laurentiis e del Dottor Canonico, dico che questo deferimento è piovuto come un fulmine a ciel sereno, avevamo parlato e dimostrato tutto sull’assoluto rispetto dei protocolli.

Il provvedimento è inaspettato. Sia il Dottor Canonico che la società, come organizzazione, ovviamente reagisce e reagisce non condividendo, volendo difendersi davanti al Tribunale Federale. Pensavamo che le nostre argomentazioni potessero portare a un’archiviazione, non è successo e ne prendiamo atto. Siamo comunque molto sereni sull’operato. Le ASL di Napoli e Torino hanno messo nero su bianco e condiviso il percorso che il Napoli ha scelto di seguire, cioè la bolla. Si è rispettato ciò che è stato imposto dall’ASL, non riusciamo a darci spiegazioni su cosa non sia stato considerato conforme”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

Avv. Grassani: “Le ASL dalla nostra parte, ADL è tranquillo: sa di avere ragione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Amministrative e referendum, l’election day sarà il 12 giugno