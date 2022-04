Koulibaly: “A Bergamo ci pensa Mertens, sono pronto a lottare per regalare un sogno a Napoli”

Koulibaly alla radio ufficiale

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di questo finale di stagione che attende gli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Io sto benissimo, sono tornato ieri a Napoli con gran piacere, pronto a lavorare per la partita di domenica. Il 2022 è cominciato benissimo, non solo per la nazionale. Ho vinto la Coppa d’Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il siamo in corsa per lo Scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli. Più si va avanti e più le partite si fanno difficili, ma noi restiamo concentrati per lottare. Sarà dura, ma abbiamo un sogno: regalare una grande cosa a questa città e a tutti i napoletani del mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come fatto ad inizio stagione. Al 90% se vinciamo tutte le 8 gare che mancano vinceremo lo Scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo. Atalanta? Si tratta di una grande squadra, non c’è più bisogno di presentazioni. Ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi e il fatto che ci manchino diversi giocatori non deve essere una scusa. Napoli è una squadra, Napoli è un gruppo, non solo 2-3 calciatori. E’ un terreno molto ostile, sarà difficile vincere a Bergamo. Ma sappiamo di potercela fare. Mertens? Nessuno ha dubbi su di lui: un gran giocatore, un grande uomo e un gran napoletano. Sta giocando un po’ meno, ma quello che fa quando va in campo è sotto gli occhi di tutti. Ha fatto benissimo e tanti gol. E’ il nostro attaccante, il nostro ‘Ciro’ e io penso che farà gol. Lui sa cosa deve fare, ha sempre bellissime esultanze e quando farà gol mi aspetto qualcosa di bello”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Grassani: “Ci opporremo ad eventuali multe, rispettati tutti i protocolli”

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Amministrative e referendum, l’election day sarà il 12 giugno