Corriere dello Sport – Kvaratskhelia out per gastroenterite: c’è tempo per recuperarlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore, ieri mattina, ha saltato la seduta d’allenamento a causa di una gastroenterite. Non appena starà meglio tornerà in campo, le condizioni verranno valutate nelle prossime ore. La gara con l’Empoli è tra due giorni, ma c’è ancora tempo per recuperarlo.

A oggi c’è ottimismo, la speranza di Calzona è quella di riaverlo quanto prima in campo, per preparare insieme ai compagni la trasferta per Empoli.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

