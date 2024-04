la Repubblica – Tre colpi già pronti, il Napoli avanza se dovesse arrivare Conte

Il quotidiano ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Secondo l’edizione odierna di quest’ultimo, sarebbero ben tre i colpi già studiati dalla società, pronti qualora dovesse arrivare Antonio Conte sulla panchina partenopea. Per il primo si tratterebbe di Guido Rodriguez, che si svincola dal Betis, poi Sudakov a centrocampo e in attacco Jonathan David per sostituire Osimhen.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

