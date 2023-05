De Laurentiis blocca Giuntoli, non vuole liberarlo per la Juventus

Giuntoli fermato da De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di lasciar andare via Cristiano Giuntoli, che nelle ultime settimane è stato accostato insistentemente alla Juventus. Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente avrebbe bloccato la partenza del ds. Ecco quanto riporta nello specifico il quotidiano:

“La questione è nota: il ds flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e DeLa non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro. Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro”.

