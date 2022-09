La Gazzetta dello Sport – Milan, Pioli senza Leao: spunta il piano b.

Domenica a San Siro, il Napoli sfiderà il Milan di Pioli che dovrà fare a meno di Rafael Leao. Ecco le novità di formazione:

“Pioli lavora su tre opzioni: il trasloco di Saelemaekers, l’adattamento di Diaz e il jolly Krunic. Il belga è la carta da calare subito sul tavolo, per tre motivi. Ha già coperto quelle zolle in passato, può liberare spazi per Hernandez e De Ketelaere e ha il piede piuttosto caldo. Krunic “alla Leao”, con Diaz da 10, proprio contro il Napoli: era l’ultima volta che Pioli e Spalletti si sono affrontati a Milano, a dicembre, e l’esperimento non funzionò un granché”.

Fonte foto: Flickr.com

