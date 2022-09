Kjaer: “Il Napoli sta fecendo bene, partita importante ma non decisiva”

Simon Kjaer presente la sfida al Napoli

Il Milan e il Napoli si affronteranno nel big match di domenica sera allo stadio San Siro. Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato della sfida che attende i suoi contro la squadra di Spalletti ai canali ufficiali del club rossonero.

Queste le sue parole:

“Il Napoli sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo. Più punti fai prima del Mondiale più hai grande vantaggio perché ci saranno una marea di partite. Se vai in difficoltà non ci sarà tempo per allenarsi, ma solo per giocare. Dobbiamo fare vedere al Napoli ed ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere. Non sarà facile, ma il Milan deve essere il Milan”.

