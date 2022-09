Retroscena di mercato – Kim vicino al Napoli già lo scorso gennaio

Kim è stato vicino alla maglia azzurra già lo scorso gennaio

Kim Min-Jae è arrivato a Napoli con un compito difficilissimo: quello di sostituire Kalidou Koulibaly e per ora non sta deludendo le aspettative, anzi. Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, ha rivela to un retroscena di mercato sul coreano nel corso di un suo intervento a Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Kim? Avevamo la sensazione ad un certo punto che il Napoli stesse perdendo la corsa, il Rennes aveva fatto addirittura un’offerta superiore. E’ stata decisiva la volontà del giocatore, il Napoli ha dimostrato grande caparbietà tanto che lo voleva addirittura a gennaio dopo la partenza di Manolas”.

